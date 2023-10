Gobierno contactó a la Cruz Roja por chilena secuestrada por Hamás

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que está en contacto con la Cruz Roja Internacional, tanto en Ginebra como en Israel, en relación con la ciudadana chilena que se encuentra supuestamente desaparecida en ese país tras los ataques del grupo islamista Hamás.

El canciller, que se encuentra en China con motivo de la visita oficial del Presidente, Gabriel Boric, afirmó a la prensa que la búsqueda de desaparecidos "es una situación muy delicada que afecta a distintos países, no solo a Israel, y todos los países lo estamos tratando con la reserva que requiere".

Según informó la Comunidad Judía en Chile, la mujer desaparecida es Loren Garcovich, de 47 años, quien fue secuestrada junto a su marido de nacionalidad española, Iván Illaramendi, durante un ataque al kibutz Kissufim.

"Me puse en contacto con su padre apenas supe de la noticia. El padre presume que ella ha sido secuestrada y no tenemos ningún motivo para dudar de su palabra, pero no está confirmado como no lo está en una gran cantidad de casos", puntualizó el canciller.

También calificó de "extraordinaria" la operación humanitaria desplegada por el Gobierno para evacuar a sus más de 400 ciudadanos de la zona del conflicto, que ha incluido cuatro vuelos de rescate de los que el primero llegó a Santiago el sábado con 83 personas a bordo.

Esta semana, el Ejecutivo confirmó la muerte de la ciudadana Gina Pak, de 90 años, en los ataques perpetrados por Hamás en Israel, así como el fallecimiento de otras tres personas descendientes de connacionales