Guterres recuerda a Israel que las órdenes de la CIJ son obligatorias

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recordó a Israel que las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son vinculantes, después de que este tribunal instruyera este viernes al Estado judío "detener inmediatamente" sus ataques en Rafah, al sur de Gaza.

"El secretario general recuerda que, de conformidad con la Carta y el Estatuto de la Corte (Internacional de Justicia), las decisiones de ésta son vinculantes, y confía en que las partes cumplan debidamente la orden", recoge un comunicado difundido por la vocería de Guterres este viernes.

Además de recalcar la obligatoriedad de cumplimiento en la orden de la CIJ, el líder de las Naciones Unidas informó que "transmitirá sin demora al Consejo de Seguridad la notificación de las medidas cautelares".

El principal órgano judicial de Naciones Unidas instó también hoy a Israel a cesar "cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda suponer a los palestinos condiciones de vida que desemboquen en su destrucción física total o parcial".

La CIJ exigió igualmente al Ejecutivo israelí "garantizar el acceso sin impedimentos" a la Franja de "cualquier misión" que busque investigar las denuncias por genocidio contra sus autoridades.

Asimismo, ordenó al gobierno de Benjamín Netanyahu "mantener abierto" el paso de Rafah para "la provisión sin obstáculos y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria" en Gaza.

NEWS: The International Court of Justice has issued an order that Israel must immediately halt its military offensive and other actions in Rafah due to the immediate risk to the Palestinian people.



