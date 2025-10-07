Hamás entregará sus armas, pero rechaza gestión internacional de Gaza

El grupo islamista palestino Hamás aceptó este martes entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, al tiempo que rechazó categóricamente delegar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según dijo a EFE una fuente palestina conocedora de las negociaciones.

La noticia se da a conocer justamente cuando Israel conmemora dos años de la masacre del 7 de octubre, con eventos públicos en diferentes puntos del país en recuerdo de las 1.200 víctimas fatales, y para exigir el retorno de los 48 rehenes aún retenidos en el Enclave en paralelo a las conversaciones por una tregua.

Los legisladores del ala del sionismo religioso y los dos partidos ultraortodoxos, que conforman gran parte del actual gabinete de coalición de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyhau, se mantienen desconectados durante la festividad judía hoy de Sucot, pero el líder de la oposición, Yair Lapid, publicó en X que Israel "nunca olvidará" a los muertos hace dos años.

"El pueblo de Israel recordará a sus hijos e hijas que fueron secuestrados de sus hogares y llevados a los oscuros túneles y a la oscuridad del cautiverio. El pueblo de Israel recordará a todos sus familiares y amigos cuyas almas no conocerán descanso ni encontrarán descanso en sus noches, y a los soldados que arriesgan sus vidas para traerlos a casa", publicó Lapid en X.

El líder demócrata, Yair Golán, quien luchó contra milicianos de Hamás durante los ataques de hace dos años, recorrió el lugar donde se celebró el festival de música Nova, sitio en el cual murieron unas 400 personas.

"Dos años después, la herida sigue abierta. 48 de nuestros hermanos y hermanas siguen en el infierno", publicó Golán en X desde Reim, donde insistió en que el país no renunciará a los secuestrados ni a su "amada tierra".

"Así es como nos levantaremos de la destrucción y el duelo; nos levantaremos. Así es como devolveremos a Israel lo que merece: vida y esperanza", añadió.

En estos momentos, personas se congregan en la plaza Dizengoff en Tel Aviv, en una vigilia a favor de los rehenes. Las organizaciones de mujeres que organizaron la concentración afirmaron que "es el momento de la verdad para el gobierno de Israel. El pueblo de Israel exige que todos regresen a casa y no perdonará a quienes sabotean esta oportunidad".

En los últimos días, se han celebrado diferentes manifestaciones en el país en medio de la creciente expectación por las conversaciones en Egipto, que muchos consideran la última oportunidad para salvar a los rehenes israelíes, de los que se cree que solo una veintena siguen con vida.