Iglesias palestinas piden a rector Sánchez que la U. Católica corte vínculos con Israel

El movimiento cristiano palestino Kairos Palestina pidió este lunes al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Ignacio Sánchez, que el establecimiento corte vínculos con instituciones israelíes tras una masiva marcha de estudiantes que exigieron "romper relaciones con las universidades de Israel".

La carta enviada a Sánchez dice que son "conscientes de que los estudiantes de la PUC están muy preocupados respecto al genocidio que tiene lugar en Palestina. Sumado al asesinato de más de 35.000 personas, casi 15.000 de ellos niños, la ocupación israelí ha conducido una masiva campaña de destrucción de infraestructura civil, incluyendo todas las universidades en Gaza".

Además, la organización ecuménica subrayó que las "universidades israelíes no han condenado estos crímenes contra la humanidad. Al contrario, han participado de la persecución de sus estudiantes y funcionarios palestinos por su oposición al genocidio en curso. Mientras tanto, estudiantes y miembros de sus facultades han llamado a un genocidio del pueblo palestino, que está completamente normalizado al interior de la sociedad israelí".

En la misma línea, Kairos Palestina recalcó que las universidades de Israel han "permanecido en silencio incluso antes del 7 de octubre respecto a los ataques contra instituciones palestinas en el territorio ocupado".

"Dr. Sánchez (...) respetuosamente llamamos a que escuche a sus estudiantes y apoye sus acciones por justicia", concluyó la misiva.

Kairos Palestina es un movimiento cristiano presente en más de 11 países que nace a partir de la emisión desde Belén en 2009 de un documento titulado "Un momento de verdad: una palabra de fe, esperanza y amor desde el corazón del sufrimiento Palestino", que denuncia el "apartheid" al que está sometido el pueblo palestino y la ocupación de sus tierras ancestrales por parte de Israel.

PROTESTAS DE ESTUDIANTES

El pasado viernes, cientos de estudiantes chilenos se reunieron en el centro de la capital para exigir a sus centros de estudios cesar vínculos con instituciones de Israel, desplegando marchas y acampadas que crearon tensión entre las instituciones educativas del país.

"Es muy incorrecto y condenable que como universidad pública no hayamos presentado una declaración en contra de este genocidio. No podemos permanecer callados ante esta injusticia y debemos impulsar a la universidad y al Estado que rompa relaciones con Israel, porque no podemos seguir siendo cómplices de este genocidio", dijo a EFE la universitaria Paloma Valenzuela, de 20 años.

Con cerca de 500.000 personas, Chile alberga una de las comunidades palestinas más grandes fuera del mundo árabe y el Presidente Gabriel Boric es un reconocido defensor de la causa palestina, aunque siempre ha rechazado la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel.

El país reconoció a Palestina como un Estado "libre, independiente y soberano" en 2011, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Según cifras del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, este conflicto ya deja más de 35.857 muertos desde el pasado 7 de octubre.