Israel acusó a Guterres de "bajeza moral" por pedir un alto el fuego

El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, acusó al secretario general del organismo, António Guterres, de haber alcanzado un "nuevo nivel de bajeza moral" al activar el artículo 99 de la Carta fundacional para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza al Consejo de Seguridad.

"La petición de un alto el fuego del secretario general es en realidad un llamamiento a mantener el reinado de terror de Hamás en Gaza", escribió Erdan en X.

El israelí añadió que las palabras de Guterres "sólo prolongan los combates en Gaza, porque dan esperanza a los terroristas de Hamás de que la guerra acabará y de que podrán sobrevivir".

También se pronunció contra el secretario general de la ONU el ministro de Exteriores israelí, que en un mensaje en X aseguró que "su petición de activar el artículo 99 y el llamamiento para un alto el fuego en Gaza constituyen un apoyo de la organización terrorista Hamás".

I've just invoked Art.99 of the UN Charter - for the 1st time in my tenure as Secretary-General.



Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ