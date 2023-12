Israel anunció un corredor humanitario marítimo para la Franja de Gaza desde Chipre

El Ministerio de Exteriores de Israel anunció este miércoles la pronta apertura de un corredor humanitario marítimo para la Franja de Gaza desde Chipre, que estará sujeto a una "inspección de seguridad coordinada por Israel".

El ministro de Exteriores, Eli Cohen, hizo este anuncio en Chipre, adonde viajó para reunirse con su colega chipriota, Constantino Kombus, quien consideró la medida "un paso importante" para que Israel se desvincule de la situación económica de la Franja de Gaza.

"La creación de un corredor marítimo hacia Gaza ayudará a la retirada económica de Israel de la Franja. No permitiremos un retorno a la realidad que precedió al asesino ataque terrorista del 7 de octubre", aseveró Cohen, según un comunicado difundido por su departamento.

Los dos ministros visitaron el centro de coordinación polivalente ZENON y el puerto de Larnaca, que se espera que sea el puesto de control de seguridad del corredor marítimo.

"Agradezco a Chipre su apoyo y cooperación en esta importante iniciativa, que puede utilizarse como eje para la transferencia de ayuda humanitaria ya en las próximas semanas y luego como una forma para la transferencia de bienes a la Franja de Gaza sin cruzar a través de Israel", indicó.

Antes de la guerra, las mercancías y la ayuda humanitaria que entraban en la Franja de Gaza lo hacían por dos cruces controlados por Israel, el de Erez y el de Kerem Shalom; y era Israel quien decidía qué entraba, qué cantidades y cuándo.

Desde el ataque de Hamás, que gobierna de facto la Franja, Israel considera que el grupo islamista palestino se aprovechó de la "ayuda humanitaria" que entraba por esas vías para sus fines militares.

Desde que comenzó la guerra, la ayuda humanitaria para enclave, sumido en su mayor crisis, ha entrado a cuentagotas, principalmente por el cruce de Rafah con Egipto; pero esta semana Israel también permitió que algunos camiones entraran por Kerem Shalom.

"La comunidad internacional debe comprender que lo que fue ya no será. No permitiremos un retorno a la realidad del 6 de octubre. No permitiremos que Hamás ni ninguna otra organización terrorista controle Gaza, y no permitiremos que la Franja sea una base para ataques terroristas contra los ciudadanos de Israel", apuntó Cohen.