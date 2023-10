Israel confirmó la muerte de joven alemana secuestrada por Hamás

Israel confirmó este lunes el fallecimiento de la joven alemana-israelí, Shani Louk, cuyo cuerpo fue exhibido en una camioneta por milicianos del grupo islamista palestino Hamás en un vídeo que dio la vuelta al mundo.

"Estamos devastados al compartir que el cuerpo de la alemana-israelí Shani Louk fue encontrado e identificado", dijo el Ministerio de Exteriores de Israel a través de la red social X, mientras que un vocero precisó a EFE que lo que se localizó fue una parte del cadáver de la joven, lo que confirma su fallecimiento.

El comunicado de Exteriores recordó que la joven fue secuestrada por los milicianos de Hamás que irrumpieron en un festival de música en suelo israelí, que se celebraba cerca de la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre.

"Fue raptada en el festival de música, torturada y exhibida en Gaza por los terroristas de Hamás, experimentó horrores insondables", apuntó la cartera de Exteriores israelí.

"Nuestros pensamientos y rezos están con los amigos y la familia de Shani durante esta pesadilla inimaginable. Que su memoria sea una bendición", agregó.

