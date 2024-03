Israel difunde audios que supuestamente incriminan a empleados UNRWA en ataque de Hamás

El Ejército de Israel reveló este lunes grabaciones de audio que supuestamente corresponden a conversaciones telefónicas de dos empleados de la agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU (UNRWA) en la Franja de Gaza, en las que hablan de su participación en el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel exponen dos grabaciones que incriminan a dos profesores de la UNRWA que participaron en la masacre", indicó el Ejército en un comunicado, acompañado de las grabaciones.

Uno de los audios corresponde supuestamente a la voz de Yusef Zidan Suleiman al Hawajara, a quien Israel identifica como profesor de árabe en una escuela de la UNRWA en Deir al Balah, en el centro de la Franja. En su conversación, describe su entrada en territorio israelí y, entre risas, afirma que capturó a una mujer israelí.

El otro audio correspondería a Mamduh Hasin Ahmed Alkali, identificado como maestro de primaria de la UNRWA en Jan Yunis, una región del sur del enclave palestino donde Hamás tiene un bastión. En su conversación dice que se encuentra dentro de territorio israelí.

Según el Ejército, los servicios de inteligencia determinaron que la UNRWA "emplea a más de 450 miembros de organizaciones terroristas de la Franja de Gaza, principalmente Hamás", y que esos grupos "explotan habitualmente a las organizaciones de ayuda internacional con fines terroristas".

Para el vocero del Ejército, Daniel Hagari, la colaboración de empleados de la UNRWA con Hamás no es un hecho aislado sino un patrón.

Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, instó en un mensaje en la red social X al secretario general de la ONU, António Guterres, a que Hamás sea "reconocido globalmente como una entidad terrorista y que las naciones que lo apoyen sean etiquetadas como patrocinadoras del terrorismo".

