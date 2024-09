"Netanyahu, haz lo que sea para liberarnos": El último grito de una rehén antes de morir en Gaza

"Netanyahu, haz lo que sea para liberarnos", gritó la joven israelí Eden Yerushalmi, una de las seis rehenes cuyo cuerpo sin vida fue hallado por el Ejército la madrugada del sábado en la Franja de Gaza, en un video publicado este lunes por la organización islamista de Hamás que se desconoce cuándo se grabó.

"Todos estamos sufriendo, queremos regresar a casa con nuestra familia. Los bombardeos aquí nunca paran y tememos por nuestras vidas. Tenemos miedo de morir aquí", expresó la joven israelí de 24 años, que fue capturada por los milicianos el pasado 7 de octubre en el Festival Nova.

El grupo palestino emitió, además, otro video propagandístico que tenía material gráfico con mensajes de los seis rehenes Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat y Almog Sarusi, que fueron hallados sin vida en un túnel subterráneo de la ciudad sureña de Rafah, en la Franja de Gaza.

"Soy una ciudadana israelí que ha cumplido con todas las obligaciones de mi país. ¿Por qué sigo aquí? Pido a toda la gente de Israel que tome las calles y se manifieste", aseveró Yerusalmi, quien llevaba casi once meses en cautiverio.

La joven, que trabajó como mesera en el Festival Nova, también reprochó -en el video- al líder israelí para que liberara a 1.000 presos palestinos a cambio del conocido militar Guilad Schalit, capturado por Hamás el 25 de junio de 2006.

"Ahora piden (Hamás) menos de una cuarta parte de esa cifra para cada uno de nosotros, y yo no lo puedo entender, ¿mi vida vale menos? Todo lo que pasó el 7 de octubre es por un fracaso del Estado de Israel y de nuestras fuerzas de seguridad", sentencia.

El video concluye con un mensaje de Hamás, en el que insiste en que solo un acuerdo de tregua facilitará "el regreso con vida de los rehenes" y que la presión militar del Ejército conllevará "fracaso y muerte".

“Benjamin Netanyahu: do what is necessary to release us now. The bombing here never stops and we are afraid for our lives.”



Eden Yerushalmi's last message to Benjamin Netanyahu before being killed in a failed IOF rescue operation. #BringThemHome #BringThemAllHome pic.twitter.com/9RbdOSSbgD