OMS: Ataque a hospital de Gaza es intolerable, sin importar quién lo perpetró

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, salió al paso de las acusaciones mutuas de Israel y el gobierno de Hamás en Gaza de estar detrás del ataque al hospital Al Ahli, que causó 471 muertos, y aseguró que fue "intolerable" sin importar quién lo hizo.

"La bomba que golpeó el hospital Al Ahli en la ciudad de Gaza en la noche del martes y la pérdida de vidas que supuso no pueden tolerarse, sin importar quién sea su responsable", afirmó Tedros en su primera declaración sobre uno de los peores ataques sufridos por una instalación sanitaria en el mundo en los últimos años.

"Quiero dejar claro que en tanto que agencia de Naciones Unidas, la OMS es políticamente imparcial y estamos comprometidos a apoyar la salud y el bienestar de todos los israelíes y palestinos", añadió el experto etíope.

Los ataques a instalaciones sanitarias en Gaza e Israel "han causado muertes y heridos de trabajadores de la salud y pacientes en ambos lados y bajo la ley internacional todos los actores armados están obligados a proteger la sanidad", aseguró Tedros.

El director general de la OMS insistió en que "los ataques de Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre, dirigidos contra civiles israelíes, fueron horribles e injustificables, y al mismo tiempo nuestro organismo está gravemente preocupado por la salud y el bienestar de los civiles en Gaza, que sufren bombardeos y un asedio".

Tedros pidió a Hamás y grupos armados afines que liberen a los rehenes, "entre ellos niños, personas mayores y otras necesitadas de cuidados médicos", pero también urgió a las autoridades israelíes a cumplir sus obligaciones internacionales y proteger a los civiles.

"La guerra no hará más segura esa región, sino todo lo contrario, y la única solución esperanzadora será el diálogo, el entendimiento y la paz", concluyó el director general.

Our trucks are loaded and ready to go to Gaza.



We are working with @EG_Red_Crescent and @PalestineRCS to deliver our supplies as soon as the Rafah crossing is opened, hopefully tomorrow.



We urge Israel to add fuel to the life-saving supplies allowed to enter. pic.twitter.com/sO7tzNhYvT