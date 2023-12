ONU: Casi 1,9 millones de palestinos han sido desplazados en Gaza

Casi 1,9 millones de palestinos, equivalente a más del 80 por ciento de la población total de la Franja de Gaza, se han visto obligados a abandonar sus hogares desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, el 7 de octubre, dijo este lunes la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

En su último informe, que recogió datos hasta el 2 de diciembre, la UNRWA indicó que casi un millón de estos desplazados internos se están refugiando en 99 instalaciones de la ONU en el centro de la Franja y en las localidades sureñas de Jan Yunis y Rafah, en la frontera con Egipto.

En total, 1,2 millones de personas se están refugiando de los bombardeos y de las operaciones terrestres israelíes en 156 instalaciones de la UNRWA repartidas en todo el enclave palestino, incluidas las zonas del norte.

Por su parte, el director de la UNRWA para asuntos en Gaza, Thomas White, dijo en X (antes Twitter), que "se está produciendo otra ola de desplazamientos" hacia el sur, donde las carreteras que conducen a Rafah "están atascadas de vehículos y de carros tirados por burros, llenos de gente y sus escasas posesiones".

Las fuerzas israelíes designaron el domingo un área que equivale al 20 por ciento de toda la localidad de Jan Yunis como de "evacuación inmediata", lo que está empujando a miles de gazatíes a desplazarse aún más hacia el sur del enclave, en dirección a la frontera con Egipto.

