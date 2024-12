ONU reporta 136 ataques al sistema de salud de Gaza desde octubre de 2023

Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, y hasta mediados de 2024, Israel perpetró al menos 136 ataques contra 27 hospitales y otras 12 instalaciones médicas en Gaza, en los que murieron 500 funcionarios de salud, cometiendo posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, advierte la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

"Los mortales ataques en hospitales de Gaza y sus inmediaciones, y los combates asociados, han colocado el sistema sanitario al borde del colapso total, con un efecto catastrófico en el acceso palestino a la salud", resume el informe, publicado pocos días después del ataque al hospital Kamal Adwan, del norte de la Franja.

Israel ha justificado muchos de estos ataques alegando que los hospitales son utilizados con fines militares por grupos armados palestinos, pero según la oficina de Naciones Unidas no ha presentado pruebas suficientes para demostrar esas acusaciones, o utilizó argumentos en ocasiones contradictorios.

Los ataques contra el sistema sanitario palestino "plantean dudas sobre el cumplimiento de la ley internacional por parte de Israel, que protege específicamente a personal médico y hospitales, siempre que éstos no cometan actos perjudiciales para el enemigo fuera de su función humanitaria", señala el documento.

Estos ataques y el colapso sanitario que han provocado causaron la muerte de numerosos heridos cuando esperaban a ser hospitalizados o tratados, o la de recién nacidos cuyas madres no pudieron dar a luz en instalaciones apropiadas o recibir atención postnatal, denuncia el texto.

"El único refugio donde los palestinos deberían haberse sentido seguros se ha convertido en una trampa mortal", concluyó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, al publicarse el informe.

Israel comenzó este tipo de prácticas ya en noviembre de 2023 con el primer gran ataque contra un hospital gazatí, el de Al Shifa (hasta entonces el principal de la Franja y situado en la capital del territorio), que tras una nueva ofensiva en marzo de 2024 "quedó en completa ruina", recuerda el informe.

Tras la retirada del Ejército israelí de esa instalación, se encontraron fosas comunes en el recinto hospitalario con al menos 80 cadáveres, entre ellos los de pacientes que todavía tenían catéteres en su cuerpo.

En algunos de los ataques al sistema sanitario gazatí, el Ejército de Israel ha utilizado armamento pesado y bombas aéreas, como por ejemplo, en el perpetrado el 10 de enero de este año contra el Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah (Gaza central), que causó la muerte de 12 personas, entre ellas un periodista.

