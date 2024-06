Tras fallecimiento de niño: 40 personas han muerto por hambruna en Gaza

Un niño murió por "desnutrición, sed y falta de medicamentos" en el hospital Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah (centro de Gaza), según la agencia palestina de noticias Wafa y, con él, ascienden a 40 las víctimas del hambre desde que comenzó la ofensiva israelí.

El hambre también asola el norte de la Franja, según el director del hospital Kamal Adwan: "El norte de Gaza está afrontando un desastre humanitario, con el espectro de la hambruna acechando", compartió en un comunicado.

"No tenemos comida en Yabalia, tenemos algunos tipos de latas (de alimentos)", dijo a EFE el director en funciones del hospital Al Awda de dicha ciudad, también al norte, sobre su situación en el centro.

En toda la Franja, 82.000 niños presentaron síntomas de desnutrición, y el 35% llegaron a estar graves, según informó el gobierno gazatí, controlado por Hamás.

"Más del 96% de las mujeres y los niños de entre 6 y 23 meses no cumplen sus necesidades nutricionales a falta de una diversidad mínima en la dieta", recogió la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, en inglés), en su último informe sobre la situación en Gaza.

Además, de los 40 muertos en el enclave a causa del hambre, 33 son niños, recogieron las autoridades gazatíes.

