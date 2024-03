Unicef: Al menos 10 niños han muerto de desnutrición en Gaza en los últimos días

Unicef denunció este domingo que al menos 10 niños han muerto en los últimos días a causa de la deshidratación y la desnutrición en un hospital ubicado en el norte de la Franja de Gaza, donde casi el 16% de los menores de dos años sufre esta última condición.

"Las muertes infantiles que temíamos están aquí, ya que la desnutrición hace estragos en la Franja de Gaza", informó la directora regional de Unicef para Medio Oriente y el Norte de África, Adele Khodr, quien detalló que los 10 niños murieron en el hospital Kamal Adwan, en el norte del enclave palestino.

Asimismo, lamentó que "es probable que haya más niños luchando por su vida en alguno de los pocos hospitales que quedan en Gaza", mientras que otros tantos no pueden recibir ningún tipo de atención debido a la destrucción de la infraestructura sanitaria en la Franja.

At least ten children have reportedly died because of dehydration and malnutrition in Kamal Adwan Hospital in the Northern Gaza Strip in recent days.



