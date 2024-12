ONG pide a Chile detener y juzgar a militar israelí acusado de genocidio en Gaza

La Fundación Hind Rajab presentó una denuncia ante el Ministerio Público para pedir la detención urgente del militar israelí Saar Hirshoren, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en Gaza.

La ONG belga, bautizada así en homenaje a una niña de cinco años asesinada por las tropas israelíes, informó que el soldado del Batallón de Ingeniería de Combate de las Fuerzas de Defensa (FDI) de ese país fue localizado en la Región de Aysén, en la zona austral de Chile.

Así, según informó esta tarde La Tercera, el abogado Hugo Gutiérrez -que asesora a la fundación- presentó la denuncia el pasado 24 de diciembre, exigiendo a la Fiscalía la detención inmediata de Hirshoren.

En la denuncia, la ONG acusa al soldado de cometer genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

🚨🚨 The #HindRajabFoundation has filed complaints in #Argentina and #Chile demanding the immediate arrest of Israeli war criminal Saar Hirshoren for war crimes in #Gaza.

Evidence includes his documented role in the destruction of civilian infrastructure. A parallel case has… pic.twitter.com/1TFJb7zLgH