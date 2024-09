ONU: 100 mil personas han cruzado a Siria por la ofensiva israelí en Líbano

Unas 100.000 personas han cruzado a Siria desde el inicio de la escalada israelí contra el Líbano hace una semana, informó este lunes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Se calcula que unas 100.000 personas (tanto libaneses como sirios) han cruzado del Líbano a Siria desde la escalada de las hostilidades en Líbano. Se estima que alrededor del 60% son sirios y el 40% libaneses", dijo la agencia en un comunicado.

"El flujo de salida continúa. ACNUR está presente en cuatro puntos de cruce junto a autoridades locales y la Media Luna Roja siria para apoyar a los recién llegados", afirmó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, en su cuenta oficial de X, con una imagen de las personas agolpadas para cruzar.

Según ACNUR, entre los recién llegados destaca la presencia de niños pequeños, dado que "alrededor del 60% de los que cruzaron la frontera eran menores de 18 años".

"La afluencia masiva de sirios retornados y refugiados libaneses que se produjo a lo largo del 28 de septiembre tras la escalada de las hostilidades en Líbano continuó el 29 de septiembre, de forma más visible en el paso fronterizo de Jdeidet Yabous", según el informe de situación de la agencia, que añadió que se produjeron "muchas emergencias médicas, la mayoría consecuencia del agotamiento y la deshidratación por el largo viaje".

The number of people who have crossed into Syria from Lebanon fleeing Israeli airstrikes — Lebanese and Syrian nationals — has reached 100,000. The outflow continues.



UNHCR is present at four crossing points alongside local authorities and @SYRedCrescent to support new arrivals. pic.twitter.com/7dtrghsMH4