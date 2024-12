Mohamed al Bashir asumió como primer ministro de Siria hasta marzo

El político Mohamed al Bashir fue nombrado este martes primer ministro en funciones de la transición de Siria hasta marzo, según informó la televisión siria, controlada ahora por las fuerzas que derrocaron al régimen de Bachar al Asad.

"El gobierno en funciones de la fase transitoria dura tres meses bajo la presidencia de Mohamed al Bashir", dijeron fuentes de la Administración Política Siria a la televisión, después de la celebración de una sesión del Consejo de Ministros, en la cual se traspasaron los poderes del gabinete del régimen anterior a un nuevo Ejecutivo.

En este encuentro, al que no acudieron responsables de Interior y Defensa, participó el anterior primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali, y Al Bashir, entre otros, para hacer el traspaso de carteras y "poner en marcha el trabajo".

"Este encargo fue por parte del Mando General. Se nos ha encomendado de llevar el gobierno de Siria en funciones hasta 1 de marzo de 2025", dijo Al Bashir en una declaración televisada, difundida por el canal de televisión saudí Al Arabiya.

De acuerdo a las fuentes, el gobierno de transición comenzará a tomar medidas relacionadas con la seguridad, como la "disolución de las autoridades de seguridad y anular las leyes de terrorismo", aunque no ofreció más detalles al respecto.

