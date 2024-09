Entre paros e incertidumbre, México discute polémica reforma que somete al Poder Judicial a elecciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los jueces "no representan al pueblo" en medio de las protestas de trabajadores del Poder Judicial para impedir este martes la votación en la Cámara de Diputados de la reforma que busca elecciones de todos los juzgadores.

"Si ahora se ponen en huelga (los trabajadores), pues aunque no estemos de acuerdo sí entendemos que están defendiendo sus intereses. Agréguenle que no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados", apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano se refirió así al paro de labores que iniciaron hace casi dos semanas los trabajadores del Poder Judicial y las protestas.

Los juzgadores buscan evitar este martes que los diputados del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) voten y aprueben la polémica iniciativa para que haya comicios populares en el Poder Judicial.

El Congreso comenzó un nuevo periodo el domingo en el que el oficialismo tiene la mayoría calificada, de más de dos tercios de los escaños, con la que podrán modificar la Constitución sin negociar con la oposición.

La reforma al Poder Judicial contempla también, entre otros puntos, que se reduzcan de 11 a nueve los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la eliminación de sus dos salas, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que reemplace al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Además, crea la figura de "jueces sin rostro" para quienes lleven casos de narcotráfico y terrorismo, y, el asunto más controversial, que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos mediante voto popular, como ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo.

Ante ello, jueces y trabajadores del Poder Judicial se encuentran en paro desde hace casi dos semanas, pues argumentan que la reforma viola sus derechos laborales porque acabaría con la carrera judicial y permitiría la "intromisión de intereses" con las campañas electorales de la justicia.

Sin embargo, este martes López Obrador defendió su reforma, presentada en febrero pasado junto con otras iniciativas, al decir que el Poder Judicial ha permitido que delincuentes queden libres durante los fines de semana, algo conocido como "sabadazos", y dijo que "no es un invento, se puede probar".

"Entonces, por eso están defendiendo sus intereses, pero yo pregunto: ¿Dejamos así las cosas? Porque antes, como estaba permitido el 'maiceo' (corrupción), 'maiceaban' a todos para que nadie protestara", enfatizó.

La reforma al Poder Judicial ha levantado las críticas y rechazo de jueces, trabajadores, estudiantes y docentes de Derecho de universidades, además de advertencias de embajadores de Estados Unidos y Canadá, por los riesgos que la iniciativa conlleva, aunado a la preocupación de calificadoras como Fitch.

En este marco, la Cámara de Diputados de México decidió sesionar este martes en una sede alterna para avalar la polémica reforma ante las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, quienes bloquearon el acceso al palacio parlamentario.

El coordinador de la bancada del gobernante Morena, Ricardo Morneal, anunció en un video que la sesión será en una unidad deportiva en Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza, demarcación interna de Ciudad de México, para evitar confrontar a los manifestantes.

"Por razones de respeto al derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial, y para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación, hemos decidido la mayoría legislativa cambiar de sede", reveló Monreal.

"El derecho a la libre manifestación rige la convivencia democrática y seremos absolutamente respetuosos de ello. A la par, procuraremos las condiciones para que los trabajos legislativos y la discusión parlamentaria puedan llevarse a cabo de forma segura", confirmó también Ifigenia Martínez (Morena), presidenta de la cámara legislativa.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que está en paro nacional desde hace casi dos semanas, formó desde las 04:00 horas (06:00 hora chilena) una barrera humana frente al Palacio de San Lázaro, donde discutieron con legisladores de Morena que buscaban entrar.

Los manifestantes acusaron a diputados del oficialismo de agredirlos y denunciaron que el Gobierno de Ciudad de México mandó policías para intimidarlos.

Además, tras una decisión dividida, el pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumó este martes a la suspensión de actividades: en sesión privada, ocho ministros votaron a favor del paro de labores, mientras que las tres ministras que abiertamente apoyan al oficialismo, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, se posicionaron en contra.

Con esta decisión, la operatividad de la Suprema Corte se reducirá solo a asuntos urgentes, en un evento crucial en la historia del Poder Judicial en México. En tanto, queda pendiente el posicionamiento público que harán las ministras que se manifestaron en contra del paro indefinido.

La decisión de la mayoría de los ministros del más alto tribunal se da luego de que trabajadores de más alto tribunal mexicano definieran el lunes sumarse a la paralización.

La Asociación Internacional de Abogados (IBA, en inglés) expresó "su gran preocupación por la celeridad" con la que el Gobierno de México impulsa la reforma, y recomendó "con la mayor firmeza que se considere" el daño que puede provocar al Estado de derecho.

La presidenta de la IBA, la española Almudena Arpón de Mendívil, destacó en un comunicado que "la propuesta es de largo alcance" y señaló que los cambios planteados "suscitan una grave preocupación, ya que pueden afectar a la independencia del Poder Judicial".

Entre estos cambios, enlistó la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de jueces y magistrados federales, así como la reducción de su duración en el cargo, y la vinculación de sus salarios a los del Ejecutivo. Además de la creación de un tribunal disciplinario judicial elegido por votación popular, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.

Arpón advirtió que "los tiempos en los que está trabajando para la reforma judicial resultan preocupantes considerando las dudas que genera sobre cualesquiera potenciales beneficios", y apuntó que no debiera haber "prisa" para votarla tomando en cuenta que "hay demasiado en juego para México y para Latinoamérica".

La presidenta de la IBA llamó al Gobierno mexicano a "proteger los derechos fundamentales y cumplir con la normativa internacional", además de tener en cuenta "las consecuencias que conlleva la quiebra de la independencia del Poder Judicial y, por tanto, del Estado de derecho".

Señaló que "el Estado de derecho promueve un crecimiento económico sostenible" en un país como México, que actualmente ocupa el puesto 12 en el ranking económico mundial por PIB, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI): "No debería poner en riesgo ese crecimiento sostenible tan beneficioso para la sociedad mexicana".

"Una revisión de tanto calado y con propuestas tan preocupantes requiere de un estudio aún más cuidadoso de su posible impacto sobre un poder judicial independiente, profesional y justo", enfatizó.

La dirigenta puntualizó que la IBA "apoya las revisiones del Poder Judicial siempre que supongan mejoras" de funcionamiento y de acceso a la justicia, así como de independencia, que es "la piedra angular del Estado de derecho, que garantiza la protección de derechos fundamentales y el buen funcionamiento democrático".

