Hijo de "El Chapo" se encuentra recluido en prisión rascacielos de Chicago

El narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue extraditado este fin de semana a Estados Unidos y encerrado en una famosa prisión de Chicago, conocida por su arquitectura y por algunos intentos de escape.

Según consta en el Buró Federal de Prisiones, Ovidio Guzmán tiene 33 años, es el preso número 72884-748 y se encuentra en el Centro Correccional Metropolitano (MCC, en inglés) de Chicago, en Illinois.

Conocido también como "El Ratón", la extradición de este narcotraficante es la más importante que ha habido entre el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador y la Administración de Joe Biden.

Derek Maltz, exagente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), difundió en redes sociales una fotografía de Guzmán, vestido de preso y esposado, que presuntamente le fue tomada en el avión que lo llevó a Estados Unidos.

El MCC donde fue recluido se encuentra en pleno centro de Chicago, a pocas calles del famoso Instituto de Arte de esta ciudad, conocida por su icónica arquitectura.

La prisión, diseñada por el arquitecto Harry Weese e inaugurada en 1975, se distingue de otros centros penitenciarios federales porque se trata de un rascacielos de base triangular con 28 pisos y un patio en la azotea.

Las celdas del penal tienen ventanas de solo cinco pulgadas (13 centímetros) de ancho, diseñadas lo suficientemente estrechas para que no fuera necesario colocar rejas.

Sin embargo, dos ladrones de banco lograron en 2012 abrir un agujero en una de las ventanas y escapar con una cuerda colgante hecha con sábanas desde la decimoséptima planta. Fueron capturados días después.

Rooftop views of the Chicago Metropolitan Correctional Center, designed by Harry Weese in 1975. From a program called “Aerial Cities.” pic.twitter.com/0O9KiUG1WN