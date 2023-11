Declaración final de la APEC no menciona a Ucrania ni Medio Oriente

Los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que incluye a Rusia, China y Estados Unidos, concluyeron este viernes su cumbre en San Francisco con una declaración conjunta sin referencias a las guerras en Ucrania ni en Medio Oriente.

El texto, consensuado por todos los integrantes, difiere del acordado el año pasado en la edición celebrada en Bangkok (Tailandia), donde "la mayoría" de los miembros condenaron la "agresión" rusa a Ucrania e hicieron mención a sus efectos en la economía mundial.

Por separado, Estados Unidos difundió un comunicado con menciones a Ucrania y a la guerra en Gaza, explicando que algunos líderes se habían opuesto a la inclusión de este lenguaje en el texto conjunto, por lo que Washington había decidido utilizar su prerrogativa como anfitrión de la cumbre para emitir su propia declaración.

El texto publicado por la Presidencia estadounidense de la APEC es muy similar al de Bangkok y utiliza las mismas expresiones para afirmar que "la mayoría" de los miembros de este foro condenan la agresión a Ucrania.

Se enfatiza que la guerra en Ucrania está "causando inmenso sufrimiento humano y exacerbando las fragilidades existentes en la economía global", en una frase calcada a la declaración de Bangkok, que entonces sí fue publicada como la posición de consenso de la APEC, pese a la resistencia que Rusia también presentó entonces.

Con respecto a Medio Oriente, la declaración de la Presidencia estadounidense de la APEC afirma que sus miembros "intercambiaron puntos de vista sobre la crisis en curso en Gaza" y los líderes, incluido el presidente estadounidense, Joe Biden, compartieron "sus respectivas posiciones".

El hecho de que no se haya logrado una posición de consenso supone un revés para el gobierno de Biden, que en su comunicado reconoció que algunos países no querían incluir esas referencias a Ucrania y Medio Oriente porque "no consideran que APEC sea un foro para discutir cuestiones geopolíticas", pues fue creada en 1989 con el objetivo de promover el libre comercio entre sus miembros.

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

En vez de mencionar a Ucrania y Gaza, los líderes usaron su declaración -bautizada como "Declaración del Golden Gate"- para avanzar hacia políticas sostenibles e inclusivas que hagan frente al cambio climático y, a la vez, fomentar un entorno comercial "transparente e integrador" para las economías de la región.

Asimismo, los miembros de la APEC se comprometieron a promover una mayor participación de las mujeres en sus sistemas productivos, a reforzar su compromiso contra la violencia de género y a trabajar juntos contra la corrupción transforenteriza y los movimientos ilícitos de capital.

Los países miembros de la APEC habían estado negociando durante días a puerta cerrada para llegar a una declaración conjunta, que se emitió cinco horas después de que Biden cediera la Presidencia de la organización a su homóloga de Perú, Dina Boluarte, que ejercerá de anfitriona el próximo año.

No había una hora exacta prevista para la declaración de la cumbre. Sin embargo, los periodistas presentes en el centro de convenciones Moscone, donde se celebraron las reuniones, esperaban que se realizara inmediatamente después de su conclusión y, con el paso de las horas, la inquietud aumentó.

La APEC agrupa a 21 territorios de Asia y América bañados por el océano Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.