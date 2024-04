OIEA confirma un "temerario" ataque con drones contra la central nuclear de Zaporiyia

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este domingo que la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas, fue objeto de un "temerario" ataque con drones que no comprometió la seguridad de la central.

"Se trata de una clara violación de los principios básicos de protección de la mayor central nuclear de Europa. Estos ataques temerarios aumentan significativamente el riesgo de un accidente nuclear grave y deben cesar inmediatamente", denunció en la red social X Rafael Grossi, director de ese organismo de la ONU.

Rosatom, la empresa estatal de energía nuclear de Rusia, había afirmado previamente que tres personas habían resultado heridas en un ataque ucraniano con drones a esa instalación.

