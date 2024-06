ONU incluyó a Israel en la lista de países que violan derechos de niños en conflicto

La ONU notificó este viernes a Israel su inclusión en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados, según informó el vocero de la Secretaría General, Stéphane Dujarric.

Esta lista, que incluye por primera vez a Israel, se adjunta al informe anual que elabora la oficina del secretario general, António Guterres, sobre la situación de los niños en contextos bélicos y debe presentarse al Consejo de Seguridad el próximo viernes, explicó el portavoz.

Según la práctica habitual, se entregará una copia anticipada a los miembros del Consejo en esa fecha y el informe se publicará oficialmente el 18 de junio. Después, será discutido por los miembros del Consejo de Seguridad en un debate abierto previsto para el 26 de junio.

Dujarric hizo hincapié en que la confección de la lista es "una iniciativa" encargada anualmente por los miembros del Consejo de Seguridad, siguiendo "una metodología común".

En esta lista han aparecido anteriormente Rusia, Afganistán, Irak, Birmania, Somalia, Yemen y Siria, así como organizaciones extremistas como el Estado Islámico, Al Qaeda y Boko Haram.

ISRAEL RECHAZA INCLUSIÓN: "PROLONGARÁ LA GUERRA Y EL SUFRIMIENTO"

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, reaccionó con una publicación en X, en la que se le podía ver recibiendo la notificación y afirmando que "ahora Hamás seguirá utilizando aún más escuelas y hospitales" para atacar al Estado judío, y que esto "prolongará la guerra y el sufrimiento".

"Nuestro Ejército es el más ejemplar del mundo, quien entra en la 'lista negra' es el secretario general (António Guterres), que fomenta el terrorismo y el odio a Israel. ¡El secretario general debería avergonzarse de sí mismo!", reza el texto que acompaña al 'post'.

I received the official notification about the Secretary-General's decision to put the IDF on the "blacklist" of countries and organizations that harm children. This is simply outrageous and wrong because Hamas has been using children for terrorism and uses schools and hospitals… pic.twitter.com/o1civfJFAk