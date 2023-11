Hielo en la Antártica retrocedió 1,5 millones de kilómetros cuadrados en septiembre

La superficie helada del mar en la Antártida retrocedió este septiembre 1,5 millones de kilómetros cuadrados con respecto a la media en un mes similar en el pasado, reveló este lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, que acaba de regresar de un viaje al continente blanco.

Esa superficie equivale a la suma del territorio de Alemania, Francia, España y Portugal, precisó en una rueda de prensa en la ONU para dar cuenta de su viaje.

"La Antártida está llorando para que hagamos algo", dijo Guterres en una de sus habituales declaraciones solemnes.

Guterres insistió en que los efectos del deshielo antártico "no se quedan en la Antártida, pues vivimos en un mundo interconectado", y recordó sus consecuencias: subida del nivel del mar, penetración de aguas saladas en la tierra, efectos en las cosechas y riesgos en las viviendas costeras, con especial gravedad en las ciudades al nivel del mar y las islas pequeñas.

El secretario general recalcó en que está clara la causa de toda esta destrucción: los combustibles fósiles, y dijo que si no se revierte el calentamiento global, "los niveles del mar podrían subir 10 metros".

It is profoundly shocking to stand on the ice of Antarctica and hear directly from scientists how fast the ice is melting.



The cause is clear: fossil fuel pollution.



Leaders at #COP28 must not let the hopes of people around the world for a sustainable planet melt away. pic.twitter.com/UkQl0ua3NX