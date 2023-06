Volcamiento de bus dejó al menos 10 muertos y 25 heridos en Australia

Al menos diez personas han muerto y otras 25 resultaron heridas al volcar el autobús en el que viajaban en la localidad de Greta, a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Sídney, informaron este domingo fuentes policiales.

La Policía de la región de Nueva Gales del Sur explicó hoy en un comunicado que el suceso ocurrió alrededor de las 23.30 del domingo (09:30 de la mañana en hora chilena) en una rotonda de Greta, situada en una turística zona vitivinícola de Hunter Valley.

La comisionada asistente interina de la Policía de Nueva Gales del Sur, Tracy Chapman, dijo esta mañana que unas 25 personas fueron transportadas, dos de ellas en helicóptero, a diversos hospitales "con heridas de diversa consideración".

La Policía no dio detalles de las identidades ni edades de las víctimas mortales ni los heridos, aunque aclaró que no hay menores.

"Tengo entendido que (los pasajeros) habían estado juntos en una boda" y aparentemente se dirigían a sus alojamientos, precisó Champman en declaraciones a periodistas recogidas por la cadena pública australiana ABC.

La jefa policial también informó de que el conductor, un hombre de 58 años, ha sido arrestado por este accidente, cuyas causas se desconocen debido a que las investigaciones están en su etapa preliminar.

Chapman señaló que "potencialmente" puede haber gente atrapada debajo del autobús, en cuyo accidente al parecer no estuvo implicado otro vehículo.

Por su lado, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, manifestó hoy en Camberra su pesar por "la naturaleza inimaginable de esta tragedia" que tornó la celebración de una boda en un día "cruel, triste e injusto" con "tan terribles pérdidas de vidas humanas y heridos".

To the loved ones of those we've lost in such horrific circumstances:



Australia wraps its arms around you and all of our hopes and prayers are with you on this tragic day. pic.twitter.com/zRbLe2dgnj