Corea del Norte disparó misil balístico capaz de alcanzar América

El Ejército surcoreano confirmó que el proyectil disparado este domingo por Corea del Norte es un misil balístico intercontinental (ICBM), después de que fuentes en Seúl alertaran en días pasados de preparativos detectados para lanzar un arma de este tipo.

"Nuestro ejército detectó lo que se cree que es un misil balístico de largo alcance lanzado desde el área de Pionyang al mar del Este (nombre que recibe el mar de Japón en la dos Coreas) hacia las 8:24 (23:24 GMT del domingo) de hoy lunes 18 de diciembre", explicó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés confirmó la hora del lanzamiento y añadió que cayó hacia las 9:37 (00:37 GMT) fuera de la zona económica especial (EEZ) del país asiático, a 250 kilómetros al oeste de la isla de Okushiri, junto a Hokkaido (norte de Japón), según detalló la cadena estatal NHK.

Esta duración de vuelo -sobrepasando la hora- coincide con anteriores lanzamientos norcoreanos de ICBM y las trayectorias combadas que utiliza para testar este tipo de proyectiles.

El JCS confirmó después que "el misil balístico de Corea del Norte fue lanzado en un ángulo abierto y aterrizó en el mar del Este después de volar unos 1.000 kilómetros" sin especificar de momento nada más sobre la tipología del misil.

Fuentes del Gobierno nipón citadas por la agencia Kyodo indicaron a su vez que el proyectil voló 73 minutos alcanzando una altura de unos 6.000 kilómetros, y que por ello tendría un rango potencial de unos 15.000 kilómetros, suficiente para alcanzar desde Corea del Norte toda Norteamérica y Centroamérica y parte de Suramérica.

"La República de Corea (nombre oficial del Sur), EE.UU. y Japón han estado preparados para la detección y el seguimiento (del lanzamiento) de manera conjunta, y las tres partes han compartido estrechamente alertas informativas sobre el misil balístico lanzado por Corea del Norte", añadió el ejército sureño.

Seúl, Tokio y Washington habían afirmado en días previos que su sistema para compartir información en tiempo real sobre lanzamientos norcoreanos se iba a poner en funcionamiento de manera inminente.

El Gobierno de Nueva Zelanda, una nación que mantiene una estricta política antinuclear, acusó este lunes a Corea del Norte de "provocación", horas después de que lanzara el ICBM.

"Nueva Zelanda condena enérgicamente el lanzamiento ilegal de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte, (lo) que supone una provocación y eleva las tensiones en la región", dijo hoy el ministro neozelandés de Exteriores, Winston Peters, en su cuenta X (antiguamente Twitter).

El Gobierno de Nueva Zelanda, liderado por el conservador Christopher Luxon, también pidió a Corea del Norte reanudar el diálogo y "trabajar hacia una desnuclearización verificable, irreversible y completa", según el mensaje en X.

New Zealand strongly condemns North Korea’s illegal intercontinental ballistic missile launch, which is provocative and raises tensions in the region.



We urge North Korea to recommence dialogue and work towards verifiable, irreversible and complete denuclearisation.



-WP