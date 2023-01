Crisis peruana acumula 49 muertos y el Gobierno de Dina Boluarte descarta la dimisión

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, aseguró este jueves que la presidenta Dina Boluarte "no va a renunciar" ante las protestas antigubernamentales que exigen su dimisión y que han dejado casi medio centenar de personas fallecidas desde que estallaron, en diciembre pasado.

"La señora presidenta no va a renunciar. No porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance", declaró Otárola en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El primer ministro agregó que "dejar la Presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno".

"Y eso no va a ocurrir", sentenció.

Tras hacer un llamado a la ciudadanía a "confiar en la democracia, en el Estado de derecho y en su Policía y Fuerzas Armadas", Otárola dijo que está en manos del Congreso "la salida constitucional a la crisis", en alusión al proyecto de ley para adelantar las elecciones para abril de 2024, una iniciativa que presentó el Gobierno de Boluarte ante los reiterados reclamos ciudadanos.

Las protestas ciudadanas, que se reiniciaron a partir del 4 de enero tras una tregua navideña, exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, el adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.

ADOLESCENTE DE 16 AÑOS ES EL FALLECIDO 49 DE LA CRISIS

Una persona falleció este jueves en la ciudad sureña de Juliaca, donde el pasado lunes se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que elevó a 49 el total de víctimas mortales durante las protestas antigubernamentales que se presentan en Perú, informó la Defensoría del Pueblo.

El último reporte difundido este jueves por la Defensoría confirmó la muerte de un civil en Juliaca, ciudad de la región de Puno, de 16 años, que, según informaron varios medios de comunicación, fue herido por un proyectil de arma de fuego en la cabeza el pasado lunes, día en el que murieron 17 manifestantes.

Recordamos que el Estado peruano tiene el deber de garantizar el derecho a la vida e integridad física de las personas y a proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes en toda circunstancia. #LasPersonasPrimero (2/2) — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) January 12, 2023

De esa manera, hasta el momento, 41 manifestantes han muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de un policía, mientras que otras siete personas perdieron la vida "por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo", según los datos del organismo.

La Defensoría también informó que verificó que 17 agentes de la Policía Nacional permanecen internados en Puno, tras haber resultado heridos en los enfrentamientos, uno de los cuales está en la unidad de traumatología y otros cuatro en la sala de cirugía.

MANIFESTANTES ATACAN MINA DE COBRE EN CUSCO

En tanto, un grupo de manifestantes ingresó este jueves a las instalaciones de la mina de cobre Antapaccay, operada por la multinacional Glencore, en la región peruana de Cusco, y quemó vehículos y maquinaría, lo que ha provocado la evacuación de sus trabajadores, informó el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera.

"Llamamos a la reflexión, lo único que hacen es hacer daño a las inversiones que generan riqueza al Perú", expresó el titular, en una presentación junto a otros integrantes del gabinete.

Antapaccay es un yacimiento minero ubicado sobre los 4.000 metros de altura en la provincia de Espinar, en la región Cusco, que produce concentrados de cobre, material que es transportado posteriormente hacia el puerto de Matarani, en la región también sureña de Arequipa.

La empresa publicó un comunicado en el que exigió respeto a la integridad de sus trabajadores e invocó al Ejecutivo a priorizar el diálogo para encontrar soluciones viables a la situación que está atravesando el país. "Un grupo de vándalos ingresaron por la fuerza a nuestras instalaciones quemando dos unidades vehiculares y atacando la zona del campamento donde descansan los trabajadores", indicó la compañía.

Antapaccay remarcó que es respetuosa del derecho a la protesta, pero que "de ninguna manera comparte estos actos repudiables y delincuenciales" que ponen en riesgo la integridad de sus trabajadores y la población en general.

La región Cusco se ha convertido esta semana en foco de las manifestaciones, y precisamente este jueves el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que, como medida de prevención, el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco "suspenderá temporalmente sus operaciones", según anunció en Twitter.

Agregó que "esta acción se realiza en salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas", un día después de que cientos de manifestantes integraron el miércoles ingresar al terminal aéreo y que producto de los enfrentamientos con la Policía se confirmó la muerte de un manifestante.

#LoÚltimo | El MTC informa que, como medida de prevención, Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de #Cusco, suspenderá temporalmente sus operaciones. Esta acción se realiza en salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas. pic.twitter.com/vH6MpMhMDM — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) January 12, 2023

CONGRESISTA DENUNCIA INTERVENCIÓN DE EVO MORALES Y EL MAS BOLIVIANO

Por otra parte, el congresista Erwin Bazán denunció una presunta "intromisión" del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) y de su partido, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), en las violentas protestas.

"No otra cosa se puede decir de aquellos que están transportando balas a las ciudades limítrofes con Bolivia, ya no son Ponchos Rojos, son paramilitares 'masistas'. Qué flaco favor les hacen a los pueblos del occidente del país, que no se deben sentir representados por estos ponchos paramilitares y funcionales al Movimiento al Socialismo. 126 mil balas estaban transportando a Perú para generar muerte, luto, dolor y violencia, desestabilización y separatismo, porque eso es lo que están buscando los grupos", sostuvo en un video divulgado esta jornada.

"La oligarquía peruana miente para tratar de justificar la masacre de nuestros hermanos. Pretende estigmatizar la Wiphala (la bandera multicolor indígena), pero ignora que es un símbolo milenario de unidad, dignidad y libertad. En vez de inventar supuestas 'invasiones', paren los asesinatos y las represiones", respondió Morales en Twitter.

También lamentó el "desprecio por la vida" de los "indígenas en Perú asesinados por el aparato represor de un Estado que reproduce el discurso y prácticas racistas y segregacionistas de la Colonia"; a la vez que reprochó que, a su juicio, "la pasividad cómplice de organismos defensores de DD.HH. fomenta la impunidad".

La oligarquía peruana miente para tratar de justificar la masacre de nuestros hermanos. Pretende estigmatizar la Wiphala, pero ignora que es un símbolo milenario de unidad, dignidad y libertad. En vez de inventar supuestas "invasiones", paren los asesinatos y las represiones. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 12, 2023

Morales ha insistido en opinar sobre la crisis en Perú con mensajes similares que comparte casi a diario en sus redes sociales pese a que en ese país lo acusan de entrometerse en asuntos internos.

El Gobierno peruano prohibió el ingreso de Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos bajo la acusación de haber efectuado "actividades de índole política proselista" que han afectado la "seguridad nacional" de Perú, una decisión apelada por un abogado que fue parte de la defensa legal del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022)

El expresidente boliviano también fue denunciado ante la Fiscalía de Perú por el congresista ultraconservador Jorge Montoya, por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de "atentado contra la integridad nacional".