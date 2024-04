Crisis por caso Rolex: Boluarte cambió a seis ministros

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó este lunes su gabinete al cambiar a seis ministros, cuando se encuentra inmersa en plena crisis por el caso de los relojes de lujo Rolex, por el que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.

El cambio de ministros se produce dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acuda al Congreso para pedir su voto de confianza, razón por la cual la mandataria aceleró la reconformación del Ejecutivo escasas horas después de la salida de dos de sus ministros.

En una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, la jefa de Estado tomó el juramento a seis nuevos integrantes del gabinete, de un total de 18 ministerios en el Ejecutivo peruano.

La mandataria tomó juramento a Morgan Quero Gaime (Educación), a Ángel Manuel Manero Campos (Desarrollo Agrario y Riego), a Sergio González Guerrero (Producción), a Elizabeth Galdo Marín (Comercio Exterior y Turismo) y a Ángela Teresa Hernández Cajo (Mujer y Poblaciones Vulnerables).

El general en retiro de la Policía, Walter Ortiz Acosta, asumirá como ministro del Interior.

Más temprano habían salido la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Nancy Tolentino, quien no dio razones de su renuncia, y el ministro de Interior, Víctor Torres, tras haber sido cuestionado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de Boluarte, como parte de la investigación fiscal en su contra por un caso de corrupción.

"A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo", declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno tras la sesión de este lunes del Consejo de Ministros, quien además aseguró que tomó esta decisión porque tiene "un problema familiar".

Este lunes también se informó que Boluarte desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.

La gobernante también solicitó este domingo a la Fiscalía de la Nación que se adelante la fecha en que debe brindar su declaración sobre el llamado 'caso Rolex', que ha sido programada inicialmente para el próximo viernes.

Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", por lo que no acudió a ninguna de ellas.

Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había hecho de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.

En respuesta, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y que en el operativo "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió", pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.