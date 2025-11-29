Migración en la frontera: Perú apuntó a "problema heredado en medio de la campaña electoral"

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, expresó que "les sorprende" que, tanto a su país como a Chile, se les "trate de involucrar en un problema (migratorio) que ha sido, en gran medida, heredado en medio de una campaña electoral".

Perú declaró estado de emergencia nacional en sus zonas límítrofes luego de que migrantes intentaran ingresar a su territorio desde Chile; acción que -se interpreta- es influenciada por el "ultimátum" del candidato republicano, José Antonio Kast, a los extranjeros irregulares para que abandonen nuestro país antes de que asuma su eventual Gobierno.

Ante esto, el líder del Consejo de Ministros -instancia convocada el viernes por el presidente interino de Perú, José Jerí, para declarar la emergencia- expresó: "Nos ha sorprendido a todos el hecho de que se trate de involucrar a dos países hermanos (...) en un problema que ha sido, en gran medida, heredado en medio de una campaña electoral".

Álvarez afirmó que ambas naciones "están comprometidas en el esfuerzo para el desarrollo no solamente democrático, sino también el desarrollo económico en el Pacífico".

"Deseamos que, en la efervescencia misma de la lucha voto a voto, (los chilenos) puedan encontrar la serenidad y puedan encontrar esa estabilidad que es imprescindible en cualquier político que aspira a ejercer la presidencia de su país", cerró.

El estado de emergencia declarado en Perú permite que sus Fuerzas Armadas intervengan en la frontera con labores de control y vigilancia para impedir la entrada de migrantes. La medida se mantendrá por 60 días en los distritos limítrofes de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos.

En las labores mencionadas, se incluyen patrullajes motorizados permanentes, intervenciones a extranjeros que intenten cruzar por pasos no habilitados y monitoreo aéreo con drones.

Lima también anunció la creación de un comité binacional encabezado por los cancilleres de ambos países para abordar la situación, mientras que los subsecretarios de Interior y Seguridad Pública chilenos ya están desplegados en la zona y la Municipalidad de Arica está preparada para entregar apoyo.

GORE de Arica: Esto no es de ahora

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), afirmó que la problemática migratoria en la frontera Chile-Perú "no es de ahora", sino que "viene ocurriendo hace un par de años".

"Después de la pandemia se hizo mucho más visible, (pero) siempre hemos visto que todas las noches se junta, o se juntaba, una veintena o treintena (de migrantes). Y en conversaciones de este último tiempo con Carabineros, PDI y el Ejército, sabemos que se está aumentando el flujo", añadió.

"Eso puede ser por diversos factores, pero hoy lo cierto es que está pasando. Y si no pueden pasar (a Perú), se van a empezar a juntar (en la frontera chilena). ¿Cuál es la estrategia hoy día para poder evitar eso? Tenemos que resguardar todo tipo de eventualidades que se podrían generar y, en ese sentido, tenemos que sumarnos (a las labores en la zona limítrofe) y hay que colaborar", indicó Paco.