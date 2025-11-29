Alcalde de Arica aboga por un "corredor humanitario" ante caos migratorio en frontera con Perú

El alcalde de Arica, Orlando Vargas (PPD), abordó este sábado en Cooperativa la situación migratoria en la frontera con Perú, luego que se desatara una crisis por el anuncio del presidente peruano José Jerí de decretar estado de emergencia en la zona.

La situación se desencadenó esta semana, cuando decenas de extranjeros irregulares llegaron hasta el Paso Fronterizo de Chacalluta para ingresar al país vecino. Sin embargo, hubo manifestaciones y bloques de ruta porque no pudieron pasar al país vecino debido a falta de documentación y el despliegue militar en la zona

Ante esto, el alcalde Vargas señaló que el municipio mantiene una vigilancia permanente y hasta el momento no se ha instalado un "campamento" en el lugar. "No pasan de las 60 personas que se reúnen durante el día", señaló, pero advirtió que "pasan de noche" por los pasos no habilitados.

"Ayer estuve con el alcalde Tacna analizando este tema. Y me decía que sí, que pasan de noche. Es tanto, que por el sector peruano hay taxis apostados para que esta gente de noche los tome y llegue a Tacna", detalló.

Asimismo, señaló que es posible que los migrantes se mantengan en el lugar por un tiempo "por la petición que hizo el presidente peruano de pedir ayuda al ejército chileno, de parar a los migrantes. Lamentablemente, los militares chilenos están apostados allí como vigías, pero no tienen atribuciones. La ley no les dio atribución, entonces de ninguna manera los van a parar o los van a detener. Ellos tendrán que seguir su camino".

Por otro lado, Vargas planteó la necesidad de un "corredor humanitario" para resolver la crisis actual. "Este tipo de problemas se solucionan en forma ministerial a través de la diplomacia. Y acá debería estar el señor (Alberto) Van Klaveren instalado con su homólogo peruano para hacer un corredor humanitario y que esta gente tenga que pasar a su país como como siempre se ha hecho", sostuvo.

"El corredor humanitario es lo más correcto que se puede pedir hoy día en este tipo de de situaciones", aseveró.

"Es una época en la que viajan a ver a sus familias"

El jefe comunal también expuso que esta época es un momento en que muchos migrantes "viajan a sus países a ver a sus familias, en época de Navidad y Año Nuevo. Hay muchos de ellos que entraron sin papeles y salen sin papeles. Por lo tanto, salen por este costado de nuestro control regulado Chacalluta".

"Chile es un país de mucho agrado para colombianos y venezolano. Muchos van y vienen sin papeles porque se les ha hecho común no obtener documentos chilenos, pero trabajan de una u otra manera", complementó.

Igualmente, señaló que la situación también coincide con el ambiente electoral. "Los candidatos ofrecen muchas cosas y es posible que algunos migrantes se hayan sentido tocados con esta pauta que ha entregado el candidato Kast".

"Pero tenemos más de 900.000 venezolanos en nuestro país, entonces, es difícil que todos puedan salir. Si no han sido capaces en cuatro años de sacar 10 aviones llenos de migrantes a sus países, menos lo van hacer en 114 días", aseveró.