Julia Wandelt, la falsa Madeleine McCann, es acusada por posesión de "imágenes explícitas de niños" en su teléfono

Un nuevo capítulo se sumó a el caso de Julia Wandelt, joven polaca que aseguraba ser Madeleine McCann, la niña de tres años que desapareció en Portugal en 2007.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange, Estados Unidos, informó que posee el teléfono de Wendell tras ser entregado en forma voluntaria por la investigadora privada y médium Fia Johhanson, encargada de llegar a Julia al país para hacerse una prueba de ADN.

Según informa The Sun, Johansson entregó el teléfono luego de encontrar "imágenes explícitas de niños y pruebas de que Julia alentaba a niñas a unirse a plataformas sexuales".

"La policía se está tomando esto muy en serio y me ha asegurado que se llevará a cabo una investigación completa", explicó al medio.

Sin embargo, Julia Wendell niega las acusaciones: "No tenía pornografía infantil en mi teléfono. No soy un pedófilo. Soy víctima de una pedófila".

"Si alguien es un pedófilo, creo que esta persona nunca iría sola a una estación de policía o nunca hablaría de que he hablado en público con todo el mundo porque sería muy peligroso. No es lógico... Estoy diciendo la verdad y limpiaré mi nombre porque no soy un monstruo", agregó.

La policía confirmó que fue tomado el informe, pero que "la investigación debe completarse primero antes de determinar si se puede aplicar algún elemento criminal.