Carlos III y Camila viajarán en una carroza más moderna para la coronación

Carlos III y la reina consorte, Camila, romperán con la tradición el día de la coronación, optando por usar una carroza de más de 200 años de antigüedad sólo para una parte de la procesión, viajando mayormente en una más cómoda y moderna.

El monarca, que ascendió al trono el 8 de septiembre de 2022 a la muerte de su madre, será coronado el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, igual que se hizo con la reina Isabel II en junio de 1953, un año después de suceder al rey Jorge VI.

Según el palacio, Carlos III y Camila no viajarán en la suntuosa carroza "Gold State", de 260 años, en el breve recorrido que harán desde el Palacio de Buckingham hasta la abadía, sino que sólo la usarán para el regreso al palacio después de la ceremonia.

On the morning of the Coronation, Their Majesties will travel from Buckingham Palace in The King’s Procession to Westminster Abbey in the Diamond Jubilee State Coach – which was created in 2012 for Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee. [2/6] pic.twitter.com/ploIh3s4Ea

El monarca y Camila han decidido personalmente hacer el viaje de ida, de unos dos kilómetros, en la carroza "Diamond Jubilee", elaborada para celebrar los 80 años de Isabel II en 2012, porque es más moderna, al contar con calefacción y aire acondicionado.

Isabel II contó en alguna ocasión lo incómoda que le resultó la "Gold State" cuando se usó para su coronación en 1953.

Their Majesties will travel in the Gold State Coach, which was commissioned in 1760 and was first used by King George III to travel to the State Opening of Parliament in 1762, and has been used at every Coronation since that of William IV in 1831.



