Policía no investigará si Andrés pidió a su escolta indagar sobre Giuffre

La Policía de Londres anunció este sábado que no abrirá una investigación criminal por las acusaciones de que en 2011, el expríncipe Andrés pidió a un agente de su escolta que indagara sobre la estadounidense Virginia Giuffre, quien lo acusó de presuntos abusos sexuales cuando era menor.

La jefa del Mando de Crímenes Especializados, Ella Marriott, indicó que tras evaluar informaciones recientes publicadas en la prensa, no han aparecido "pruebas adicionales de actos delictivos o de mala conducta" y, por tanto, "no adoptará ninguna otra medida".

Marriott recordó que en 2015 se recibieron denuncias vinculadas al fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y a su pareja, la británica Ghislaine Maxwell, que incluían presunto tráfico sexual a Londres en 2001, cuando se supone que Giuffre tuvo contacto con Andrés.

Tras consultar con la Fiscalía y las autoridades estadounidenses, Scotland Yard decidió en 2016 no abrir una investigación criminal en el Reino Unido: "Esa decisión fue revisada en 2019, 2021 y 2022; en cada ocasión la posición se mantuvo sin cambios", añadió la funcionaria policial.

The Mail on Sunday publicó en octubre que el antiguo duque de York, conocido actualmente como Andrés Mountbatten-Windsor, habría pedido a un guardaespaldas oficial investigar a la joven, facilitándole su fecha de nacimiento y número de seguridad social, lo que indicaría que sí la conocía.

El hermano del rey Carlos III, de 65 años, niega haber tratado a Giuffre, quien se suicidó en abril pasado a los 41 años, pese a aparecer con ella en una fotografía de 2001, y a haberle pagado en 2022 una suma millonaria para zanjar una demanda civil.

Su familia expresó hoy una "profunda decepción" por la decisión de la Policía londinense y criticó que la investigación se cerró "sin explicación y sin consultar" con ellos.

"Hoy consideramos que no se ha hecho justicia. Nuestra hermana Virginia, y todas las supervivientes, la merecen", afirmaron.

Al aumentar la presión por sus vínculos con Epstein, el pasado octubre el rey despojó a Andrés de todos sus títulos reales, y ha iniciado medidas para echarle de su residencia en los terrenos del castillo de Windsor, por la que no paga alquiler, para que se traslade presuntamente a una vivienda privada de la realeza en Sandringham (este de Inglaterra)