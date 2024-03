Revelan primera imagen de la princesa Kate tras cirugía abdominal

Kate Middleton, princesa de Gales, fue vista públicamente este lunes por primera vez desde diciembre del año pasado, y luego de haber sido dada de alta tras la cirugía abdominal a la que fue sometida en enero de este año.

La imagen fue difundida por el sitio estadounidense TMZ donde se ve a Middleton con antejos de sol de copiloto en un vehículo junto a su madre Carole, en cercanías de Windsor.

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more 👇 https://t.co/O7zlxZfiCY