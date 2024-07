Líder de la ultraderecha británica, ex barra brava, fue detenido por ley antiterrorista

El líder ultraderechista británico Tommy Robinson, ex 'hooligan' y fundador del movimiento xenófobo Liga de Defensa Inglesa (EDL, por sus siglas en inglés), fue detenido bajo la ley antiterrorista después de haber exhibido una película en una protesta este sábado pese a la prohibición de la Justicia de difundirla.

Los partidarios del cabecilla 'ultra', cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley Lennon, anunciaron en la red social X su arresto por la Policía bajo los poderes de la ley antiterrorista.

"Podemos confirmar que Tommy Robinson ha sido detenido por la Policía usando los poderes que les concede la Ley Antiterrorista del 2000. Es así, lo han leído correctamente. Tommy está retenido por la Policía usando legislación contra el terrorismo", señala el mensaje en la red.

