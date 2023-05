Descubrió que su novio le era infiel y se hizo amiga de la amante: "Se ganó todo mi cariño"

La historia de Sofía Gutierrez Sousa se ha hecho viral en Facebook por la historia de amor entre ella, su pololo y la amante de él.

La joven, oriunda de Venezuela, contó que descubrió la infidelidad de su novio pero luego comenzó una amistad con la amante, que llegó incluso a ser parte de su relación.

"¿Quién es ella? Ella es la mosa (amante) de mi novio y mi amiga. No, no estoy loca, esta mujer se ganó todo mi cariño desde que aceptó a mi novio como suyo, desde que comprendió cual es su lugar y no se pasea con él en público, desde que lo ama incondicionalmente", escribió Gutierrez.

"Siempre le manda mensajes al WhatsApp haciéndolo sentir amado y eso para mi vale más que cualquier cosa porque cuando yo no pueda estar, ahí estará ella, cuidándolo y dándole todo el cariño que se merece. Sé que es raro que la novia y la mosa se quieran; pero mi novio tendrá más amor del que había imaginado", continuó.

Finalizó agradeciendo a la mujer por el apoyo que entrega en la vida de su pareja: "Nunca minimizaré el rol que cumples en la vida de mi novio".

La publicación ha sido compartida más de 12.000 veces en Facebook.