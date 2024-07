Elecciones en Venezuela: Maduro dice que observadores expulsados "son unos ridículos"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó este sábado de "ridículas" a las personalidades internacionales que pretendían ingresar al país caribeño como observadores electorales y que fueron deportados o su ingreso fue prohibido.

Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de expresidentes invitadas por la oposición venezolana, no pudieron entrar en las últimas horas en Venezuela, donde este domingo se celebran los decisivos comicios que enfrentan al actual mandatario y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que encabeza Edmundo González Urrutia.

El Gobierno chileno ya protestó ante su par de Venezuela luego de que éste les negara el ingreso a los senadores chilenos Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (Comité Social Cristiano).

En una transmisión del programa "Nico Live", Maduro afirmó: "Yo creo que son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratas, son gente muy repudiada".

"De hecho, estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano, porque les devolvimos a Vicente Fox", expresó.

"Son gente muy repudiada en sus países... Son la extrema derecha, racistas, fascistas. No estaban invitados por el poder electoral, que decide a quién invita y a quién no. Yo en eso no me meto. Yo los veo por redes sociales y me dan risa, porque son unos ridículos", sentenció.

Frente a este escenario, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el socialista José Miguel Insulza, aseguró que la actitud del Ejecutivo venezolano "da la impresión de que algo están fraguando para mañana, porque si no, no estarían tan quisquillosos con quienes llegan y quienes salen, sobre todo cuando se trata de gente evidentemente respetable".