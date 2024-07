Ente electoral defendió veto a expresidentes: Los ligó a "narcotráfico y corrupción"

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, defendió este domingo la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de prohibir el ingreso al país de un grupo de expresidentes latinoamericanos previo a las elecciones de este domingo.

La delegación contaba con la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez y los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, y Vicente Fox de México.

Pese a que el grupo aclaró que acudía a las elecciones venezolanas como "invitados" de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores, el Gobierno de Panamá -desde donde salía el vuelo- denunció que se "bloqueó el espacio aéreo" y se "retuvo aviones" por una decisión "unánime" del Ejecutivo venezolano.

La cuestionada decisión fue respaldada por Amoroso, quien afirmó que estas exautoridades involucradas están "vinculados al narcotráfico y hechos de corrupción".

"No lo dejaron entrar en Venezuela porque aquí hay soberanía, entonces les hicieron prácticamente un altar. Pregunten en sus países quiénes son. Ellos no eran invitados y no eran observadores, nunca fueron", aseguró la máxima autoridad electoral venezolana.

Asimismo, los acusó de ser unos "desestabilizadores que desconocen la Constitución, desconocen las leyes (...) montaron un show en un país por aquí cercano (Panamá), pero nunca tuvieron la posibilidad de ser observadores porque los observadores internacionales que vienen para acá son gente decente, no es gente vinculada a la legitimación de capitales, a la corrupción en sus países o intentos de genocidio".

Debido a esto, el funcionario chavista felicitó "al Estado venezolano que funcionó y no dejó entrar a estos señores", y también hizo un llamado a "indagar para ver que vean quiénes son esos personajes" a los que se les prohibió el ingreso al país.