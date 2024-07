Guaidó: "Maduro, voluntariamente, no va a aceptar un resultado" de la elección

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, declaró que Nicolás Maduro "lamentablemente, voluntariamente, no va a aceptar un resultado" de las elecciones presidenciales de este domingo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el expresidente encargado de Venezuela explicó que para que Maduro entregue el poder de perder en los comicios "necesitamos el concurso de muchas cosas: de la comunidad internacional; obviamente de los votos; de la posibilidad de una transición; de la Fuerza Armada también, es un factor importante en cualquier transición a la democracia en países que están en dictadura".

"Estamos trabajando intensamente en cada una de esas áreas", remarcó Guaidó, sin embargo, indicó que "Maduro, lamentablemente, voluntariamente, no va a aceptar un resultado, pese a que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, declaró las últimas jornada que si Edmundo González "gana, entregamos (el poder) y seremos oposición".

"A pesar de lo que hemos escuchado recientemente, no puedo ser ingenuo. Tanto así que esa fue la declaración de Lula, de Alberto Fernández, y no les permiten la entrada hoy en Venezuela. Algo tan sencillo como que el que gana, ganó, y el que pierde se va a su casa, textualmente, o lo cito muy aproximado a ambos. Y eso les valió el rechazo a ambas misiones, tanto la de Alberto Fernández a nivel personal, como la del Tribunal Electoral de Brasil", ahondó.

En esta línea, profundizó que la presencia de la comunidad internacional "si bien no es la herramienta última, es disuasiva a regímenes como el de Maduro, evita algunos excesos que históricamente han cometido", por lo que, a su juicio, "era importante tener voceros adicionales que testifiquen lo que va a pasar en Venezuela el próximo domingo".

"NO TENEMOS CONFIANZA EN EL SISTEMA ELECTORAL"

El opositor venezolano, además, declaró que "no tenemos ningún tipo de confianza y no por las máquinas (para ejercer el voto), sino por todo el sistema", recordando que María Corina Machado "está inhabilitada, que fue el argumento, la excusa jurídica que le dieron a la persecución que hicieron en su contra. Ella ganó legítimamente una primaria y no pudo participar. Opusimos a Corina Lloris como sustituta de Machado y la eliminaron también".

Asimismo, sostuvo que "hay casi cinco millones de venezolanos en edad de votar que no van a poder participar, porque la dictadura no abrió el registro electoral para venezolanos en el exterior. Es decir, hoy es difícil llamarlo elección".

Aun así, dijo confiar "en esa poderosa mayoría que hemos construido, no llegó un día de un día a otro, han sido años de lucha, de propuestas, de alternativas para mejorar a Venezuela. No somos ingenuos en ese sentido, y por eso estamos trabajando muy duro en lo que significa defender el voto, tener testigos y presencia en cada mesa".

Guaidó aseguró que "hay un voto oculto en Venezuela, que le da miedo expresarse por la persecución, por las represalias, por el subsidio que todavía genera el Estado en materia de alimentación en algunos pequeños sectores muy vulnerables, pero que dependen de él. Así que, electoralmente, Maduro está derrotado".

Finalmente, el mensaje que envió a la diáspora venezolana es que "es su decisión regresar, van a poder regresar en cualquier momento a Venezuela, se abren miles de oportunidades, se genera confianza en el país, la expectativa de cambio ya no es expectativa, sino es tangible, es una realidad. Y serán millones los que iniciarán planes de regreso a Venezuela en el cortísimo plazo".