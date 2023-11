Maduro aseguró "garantías totales para todos" en las presidenciales

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que habrá "garantías totales para todos" en las presidenciales de 2024 y en los otros comicios que tiene previsto celebrar el país en los próximos años, cuando "cada quien saldrá con su candidato a votar".

"El próximo año hay elecciones presidenciales, en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, hay elecciones de alcalde, hay elecciones de gobernadores, (...) cada quien saldrá con su candidato a votar, felicidades para todos, garantías totales para todos", dijo durante su programa "Con Maduro +", transmitido por el canal estatal VTV.

Pero ahora, prosiguió, es el momento de la "unión nacional" para defender los "derechos históricos" que -afirmó- tiene su país sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, sobre la que Venezuela celebrará un referendo no vinculante el 3 de diciembre, cuya campaña comenzó este lunes con "gigantescas movilizaciones" en "los 335 municipios" de la nación.

"No podemos dejar que nadie nos divida en la gran causa nacional de recuperar la tierra que nos dejaron los libertadores. No es un problema de que si usted es de un partido, de un color, de una ideología, aquí no es un tema de que si usted está apoyando tal candidato a gobernador, a alcalde, tal candidato a presidente, no, aquí todo eso lo ponemos de lado, después habrá chance", dijo.

Venezuela tiene previsto celebrar las presidenciales en el segundo semestre de 2024, como acordaron las representaciones en el diálogo del oficialismo y la oposición el pasado octubre en Barbados, donde firmaron un "acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos", que contempla, entre otros puntos, la observación internacional.

Asimismo, establece que "se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana".

La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) considera que el acuerdo debe constituir una "ruta" para que se levanten las inhabilitaciones que impiden a diversos antichavistas ocupar cargos de elección popular, entre ellos a la exdiputada María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras del 22 de octubre, con el 92,35 por ciento de los votos.

Sin embargo, el oficialismo ha insistido en que una persona que esté inhabilitada políticamente "no puede" ser candidato para las presidenciales.