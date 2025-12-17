"¿Guerra? Hemos dicho que no", afirma Maduro en medio de la escalada con EE.UU.

Nicolás Maduro afirmó este miércoles -en medio de las tensiones con EE.UU.- que Venezuela se opone a la guerra.

"¿Guerra? Hemos dicho que no", aseveró el dictador caribeño en un encuentro con integrantes de la "Sociedad Bolivariana", en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

"Seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo", añadió el líder chavista, luego de que, en las últimas horas, Donald Trump ordenara el "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de Venezuela.

Maduro acusó además "una pretensión guerrerista y colonialista" de Trump, quien hoy dijo esperar que desde Caracas "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

Cámara Baja rechaza mociones para retirar tropas en caso de guerra

En paralelo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó hoy dos resoluciones para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela u "organizaciones terroristas designadas por el presidente" en Latinoamérica.

El hemiciclo rechazó en primer lugar, por 216 votos a favor y 210 en contra, la resolución concurrente 61, que invocaba la capacidad del Congreso para "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades con organizaciones terroristas designadas por el presidente en el hemisferio occidental".

A continuación, la resolución concurrente 64, que ordenaba la retirada tropas "de hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso", fue tumbada en la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano de Donald Trump ostenta una exigua mayoría, por 213 sufragios a favor y 211 en contra.

Ambas resoluciones, no vinculantes por sí solas, invocaban la sección 5 de la Resolución sobre Poderes de Guerra, que permite al Congreso ordenar al presidente la retirada del ejército de EE.UU. de determinados escenarios si viene apoyada por una resolución conjunta.

Poco antes de la votación, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, insistió nuevamente en que Trump "no tiene la autoridad" para llevar a cabo sus planes "de usar la fuerza militar en el Caribe sin la autorización del Congreso".