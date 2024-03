Chavismo proclamó a Nicolás Maduro como su candidato presidencial

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) proclamó este sábado al presidente Nicolás Maduro como su candidato para las elecciones del próximo 28 de julio, en las que buscará su tercer período en el poder, al que llegó en 2013.

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, entregó el estandarte de la formación a Maduro, luego de los discursos de seis simpatizantes que redundaron en elogios hacia el mandatario.

"A pesar de todas las adversidades, (Maduro) ha logrado mantener la paz en este país, haciendo política, derrotando la oligarquía, no una vez sino muchas veces", dijo Cabello, que recordó que un total de 4.240.032 militantes del PSUV respaldaron, en asambleas previas, que el jefe de Estado busque una segunda reelección consecutiva.

Los miles de simpatizantes que se reunieron en el Poliedro de Caracas, el mayor aforo techado del país, respondieron afirmativamente cuando se preguntó si aprobaban postular a Maduro "como candidato del PSUV y de la revolución bolivariana" para los comicios de julio.

Tras ello, Cabello dijo que el mandatario había sido ratificado por aclamación como el candidato presidencial, por lo que lo inscribirán como tal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que abrió un lapso, entre el 21 y el 25 de marzo, para presentar estas postulaciones.

MADURO PIDIÓ QUE LO CUIDEN ANTE "AMENAZAS"

Al tomar el micrófono, Maduro agradeció el respaldo y se comprometió a luchar para ganar los comicios. "Hay un solo destino: la victoria popular. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no han podido ni podrán jamás con nosotros", expresó.

Sin embargo, pidió a sus simpatizantes que "cuidemos la paz del país (...) que me cuiden donde yo vaya, pero a mí nadie me va a sacar de las calles, porque vamos a la gran victoria popular del 28 de julio", acusando amenazas de muerte en su contra.

Recordó que esta semana la Fiscalía detuvo a dos opositores, acusados de intentar asesinarlo durante un mitin en el estado Monagas, donde el mandatario estuvo el pasado lunes. "La Fiscalía tiene la investigación muy avanzada (...), con todos los elementos que dicen que en Maturín (capital de Monagas) se había fraguado un ataque para asesinarme y que venía de las más altas esferas del grupo de la ultraderecha", aseguró.

"No se confundan, oligarcas, criminales que me quieren matar, no nos subestimen más, (...) aquí el candidato no es Maduro, aquí el candidato es un pueblo, es el hombre de a pie, es la mujer de a pie, es la gente en el barrio, y, con el pueblo en el barrio y de a pie, vamos al combate, vamos a la batalla y vamos a la victoria", concluyó.

Por parte de la oposición mayoritaria, la exdiputada María Corina Machado, que ganó unas primarias en octubre pasado, espera competir pese a estar inhabilitada para ocupar cargos públicos, por dictamen de la Contraloría General, lo que le impedirá inscribir su candidatura ante el CNE.