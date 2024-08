El Presidente Gabriel Boric explicitó este miércoles su visión personal respecto a lo sucedido con la elección del 28 de julio en Venezuela: "No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude".

"Si (el chavismo) hubiese ganado claramente, hubiesen mostrado las famosas actas (de las votaciones) ¿Por qué no lo han hecho?", señaló desde el Palacio de La Moneda tras "quedar debiendo" esta declaración pública, que el día lunes -en medio de la visita oficial de Lula da Silva- había comprometido para ayer martes.

Si bien desestimó que sea idóneo reconocer en este momento al candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela -dado que hay que "aprender de las experiencias pasadas" y no repetir "el mismo error" que se dio con Juan Guaidó- Boric fue enfático en subrayar que "Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro".

Esto, porque "no confiamos en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen", enfatizó.

