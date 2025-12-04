Maduro afirma que su conversación con Trump fue "cordial"

Nicolás Maduro afirmó el miércoles que su conversación con Donald Trump ocurrió hace "unos 10 días, aproximadamente", en torno al domingo 23 de noviembre, pero no especificó fecha.

Tampoco dio detalles sobre lo discutido, pero señaló que el diálogo fue "cordial" y se desarrolló "en un tono de respeto".

En esta línea, espera que represente un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, que están sin relaciones diplomáticas desde 2019.

Trump ya había confirmado, el domingo, la conversación, de la que tampoco quiso dar detalles, y que se dio en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la crisis de la conectividad aérea en la nación petrolera.

Recordando su época de canciller, Maduro explicó que no se había referido al asunto previamente por razones de "prudencia" y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio "hasta que se den".

Además, insistió en que el camino entre su país y EE.UU. debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo".

Las advertencias continúan

Por su parte, Trump dijo ayer miércoles que las operaciones militares en torno a Venezuela van "mucho más allá" de una campaña de presión contra Maduro.

Durante una conferencia de prensa, insistió en que "pronto" podrían comenzar operaciones en tierra, similares a las que han realizado en aguas internacionales contra narcolanchas.

Según el Pentágono, EE.UU. ha llevado a cabo 21 bombardeos contra embarcaciones a las que vincula con el narcotráfico, en los que han muerto al menos 82 personas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

Washington acusa a Maduro de encabezar una "organización terrorista" denominada Cartel de los Soles, mientras Caracas denuncia que EE.UU. busca un "cambio de régimen" para sacar al chavismo, que ocupa el poder desde 1999.