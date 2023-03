"Hay zombies que se pasean día y noche drogados": Barrio Matta protestó por la inseguridad

Convocados por el Movimiento Barrio Matta Seguro, vecinos se congregaron este lunes en la intersección de las avenidas Manuel Antonio Matta y Portugal para protestar por la inseguridad y la proliferación de la venta de droga en el sector.

"Hace tres años se instalaron, en algunas casas, bandas que venden pasta base día y noche. Eso destruye el tejido social del barrio, porque la gente ya no se atreve a salir: los adultos mayores no se atreven a salir de sus casas porque temen que los asalten o apuñalen... Aquí hay 'zombies' que se pasean día y noche drogados, entonces estamos muy preocupados", explicó a Cooperativa Leonardo Núñez, uno de los asistentes a la manifestación.

"Yo llegué a este barrio hace 20 años, y los últimos cinco se ha deteriorado tanto que ya no podemos creerlo; simplemente no podemos salir. Antes de que el barrio se pierda, necesitamos que la autoridad nos ayude. La PDI y Carabineros saben en qué casa se vende pasta base, no entendemos por qué no se actúa para salir de esta situación, que nos tiene realmente mal", contó.

"Los vecinos tenemos mucho miedo, hay dirigentes amenazados con pistola por los narcos y tenemos 'soldados' cuidando droga, cosas que nunca habíamos visto", remarcó el vecino.

OPERATIVO EN PASEOS AHUMADA Y PUENTE

Durante esta misma jornada, en tanto, se realizó un amplio operativo contra el comercio ambulante en el Paseo Ahumada y el Paseo Puente, que concluyó con cinco personas detenidas.

Tres de los sujetos presentaban orden de detención pendiente, uno portaba un arma blanca y otro tenía un arma de fuego.