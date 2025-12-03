La llamativa puesta de sol en Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
La llamativa puesta de sol en Santiago
Encuentro de la Industria: líder de la Sofofa apuntó a crecer con propósito
Jara y Kast enfrentan un tenso debate de cara al balotaje
Fotos Recientes
Con lleno total en Collao: El empate de Concepción y Cobreloa en la final de la liguilla
La llamativa puesta de sol en Santiago
Encuentro de la Industria: líder de la Sofofa apuntó a crecer con propósito
Una llamativa puesta de sol acaparó miradas la tarde de este miércoles en Santiago, cuyo cielo se tiñó de rojo y permitió hermosas postales, justo en un día en que la temperatura máxima no dio tregua a los capitalinos, llegando a 33.7 grados a las 16:08 horas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados