Expertos prevén leve variación de la tasa de interés y de la inflación en junio

El Banco Central publicó la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) correspondiente a junio, que prevé una variación de la inflación de 0,1% para este mes, y que el dato acumulado a diciembre del 2024 sea de 3,9%.

Respecto a la Tasa de Política Monetaria (TMP), cuyo próximo informe será dado a conocer el 18 de junio, los economistas del ente emisor proyectan que la disminución sea de 25 puntos base, para llegar hasta un 5,75%.

Enrique Paris, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Santo Tomás, explicó que "los recortes de tasas de política monetaria van a ser más moderados en el futuro, sin duda no más allá de un 0,5%, hoy día el mercado apuesta por un recorte que solo alcance a un 0,25%. Esto tiene que ver con el nivel que alcanzaba actualmente la tasa política monetaria, pero también por la necesidad de adoptar decisiones prudenciales".

"De tal manera que un recorte excesivo de tasas pueda aumentar la brecha, es decir, la distancia entre la tasa de política monetaria nacional con las tasas que rigen actualmente a nivel internacional fijadas por el Banco Central de Estados Unidos -la FED- o el Banco Central Europeo", precisó el especialista.

"Sabemos que cuando esa brecha, esa distancia es demasiado alta, esto provoca un alza en el tipo de cambio, lo que genera, a su vez, presiones inflacionarias en Chile", complementó.

En tanto, la encuesta del Banco Central espera una variación del Producto Interno Bruto (PIB) para fin de año en 2,6%.

Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, señaló que "en cuanto a la inflación, me parece que no hay grandes novedades, si bien se aumenta en una décima la creencia de la inflación para el presente año, en diciembre, un 3,9 versus un 3,8, que es lo que espera el Banco Central, me parece que no es significativo".

"Lo que sí es bastante importante y relevante es que las expectativas económicas en cuanto a la trayectoria de los precios futuros continúan ancladas en 3% y eso sí que es muy relevante, puesto que significa que el mercado está siguiendo muy de cerca las decisiones que está tomando el Banco Central, la está apoyando y le está creyendo al ente rector en cuanto a la capacidad que ha tenido y que seguirá teniendo para hacer que la inflación en nuestro país converja en 24 meses al 3%", indicó.

El Banco Mundial mejoró sus proyecciones para Chile respecto al PIB, pasando de 2% a 2,6%, alineándose con el rango del Banco Central, que pasó de 2% y 3% y con la previsión que tiene el Ministerio de Hacienda, de 2,7%.