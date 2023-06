En el marco de su Cuenta Pública, y de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Presidente Gabriel Boric abogó por una reflexión "sin divisiones y sin pretensiones de supremacías que no nos van a llevar a encontrarnos". Al mismo tiempo, y al calor de la discusión pública de esta semana sobre el resurgimiento del pinochetismo, añadió: "Espero también que no haya negacionismo, y lo digo en serio". "Me anima la esperanza de que este aniversario seamos capaces de tener una mirada común, que a partir de la condena histórica transversal a las atrocidades del pasado, sostenga (...) el valor universal y civilizatorio de los derechos humanos", declamó, señalando que "avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de debiera ser de todo el arco político sin excepción".

LEER ARTICULO COMPLETO