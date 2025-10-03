Caso Bernarda Vera: Cordero contraataca acusando "negacionismo y falta de humanidad"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió con dureza a la arremetida judicial que afronta por una supuesta "omisión de denuncia" en el caso de Bernarda Vera y calificó tales denuncias como expresivas de un "negacionismo vergonzoso".

El bullado caso salió a la luz con un reportaje periodístico de Chilevisión que indicó que la mujer, incluida en el listado de detenidos desaparecidos del Informe Rettig, actualmente estaría viva y residiendo en Argentina.

Lo anterior derivó en la presentación de denuncias, por separado, por parte del Partido Nacional Libertario, una fundación ligada al Partido Republicano y el diputado Jorge Alessandri (UDI), quienes acusan que Cordero, en su rol de ministro de Justicia, no denunció un supuesto "cobro malicioso" de la pensión que recibe la hija de Vera como compensación por parte del Estado.

Este viernes, el titular de Seguridad Pública salió al paso de los requerimientos: "Uno denuncia hechos constitutivos de delito, y solo quiero recordar que cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito y se utiliza el sistema penal con un propósito distinto, eso a su vez constituye un delito que se llama denuncia calumniosa", advirtió.

"Entiendo que (la denuncia de hoy) no es la única presentación, no tengo mucho más que agregar, salvo que espero que esas acciones no sean concertadas", enfatizó el secretario de Estado.

"Si acciones de esas características, como las que presentó el diputado Alessandri el día de hoy con otras, son evidentemente concertadas, a mí me parece un negacionismo vergonzoso", fustigó.

Cordero también se refirió -en particular- a la querella criminal anunciada por el Partido Nacional Libertario directamente en contra de la hija de Bernarda Vera por presunto cobro malicioso de pensión, calificando el requerimiento como "una falta de humanidad poco vista en los últimos tiempos en nuestro país".