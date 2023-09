Diputado UDI puso en duda la veracidad de los informes Rettig y Valech

Poco después de que su partido emitiera su propia declaración sobre los 50 años del golpe de Estado, el diputado UDI Sergio Bobadilla señaló que las conclusiones de los informes Rettig y Valech "me merecen dudas".

En la misma línea del documento gremialista -que no habla de un golpe-, el parlamentario sostuvo que "el pronunciamiento militar fue algo inevitable para recuperar la democracia, recuperar la libertad", e incluso fue más allá, al afirmar que la dictadura "fue un gobierno ejemplar que trajo tranquilidad y recuperó la libertad para los chilenos".

No obstante, la declaración sí reconoce y "condena sin matices las violaciones a los derechos fundamentales" ocurridas en los 17 años del régimen de Augusto Pinochet, y establece que "Chile debe persistir en el camino de la justicia y la reparación".

Consultado sobre su posición ante lo resuelto por las comisiones Rettig y Valech, que fueron instancias formales del Estado, Bobadilla replicó que "me merecen dudas; creo que no dan cuenta de la realidad, porque creo que tienen un sesgo, y para mí, no dicen relación en un 100% con lo que realmente ocurrió durante el gobierno militar".

El Informe Rettig, publicado durante el gobierno de Patricio Aylwin, da cuenta de 3.200 ejecutados políticos durante la dictadura; mientras que el Informe Valech, conocido en el mandato de Ricardo Lagos, acredita la existencia de más de 27 mil víctimas.

En el contexto de la conmemoración de los 50 años, el Gobierno ha propuesto levantar el secreto de los vejámenes detallados en el Informe Valech, para aportar a su Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.

MINISTRA TOHÁ: "ME AVERGÜENZA"

Conocida la declaración de la UDI, que apareció en medios en paralelo a la ceremonia desarrollada en La Moneda este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, admitió que lo manifestado en ese escrito "personalmente me duele y me avergüenza; me avergüenza que se retroceda en cosas tan fundamentales".

"Espero que eso sea síntoma más bien de una política cortoplacista, de una mirada electoral fruto de las disputas al interior de la propia derecha, y no de convicciones profundas. Espero, por el bien de Chile, que así sea", remató la jefa de gabinete.

Durante este lunes 11, la UDI protagonizó otro incidente en la Cámara Baja, pues la intervención del diputado Gustavo Benavente -acordada con su bancada- se enfocó en criticar la gestión del derrocado presidente Salvador Allende, en momentos en que era homenajeado por la corporación.