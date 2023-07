Gestos por los 50 años reavivan críticas de la derecha a la gira europea de Boric

El secretario general de RN, Diego Schalper, fustigó la decisión del Presidente Gabriel Boric de entregar un reconocimiento al exjuez Baltasar Garzón durante su visita a España, por su rol clave en el procesamiento de Augusto Pinochet.

Como el otrora magistrado también asesoró a Bolivia en el marco de su demanda marítima contra Chile, el diputado planteó que "no habría condecorado a un señor que estuvo por dar mar para Bolivia, y estuvo activamente por deteriorar la situación del Estado de Chile".

A su juicio, "es un gesto más de que el Gobierno tomó la opción de jugarse por una conmemoración en conflicto y no en reconciliación" de los 50 años del golpe, y recalcó que "en vez de buscar gestos que unen a los chilenos, lo que hace sistemáticamente es dividirlos".

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) reiteró que su partido no va a firmar el compromiso contra los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos, al cual el Presidente Boric invitó a todos los sectores políticos, y también desde el exterior.

"La salida de Patricio Fernández demostró que en materia de 50 años, el Partido Comunista tomó la batuta, y no estamos disponibles para firmar un documento redactado por el PC", aseveró.

En El Primer Café, el diputado republicano Cristián Araya planteó que "es de un cinismo de parte del Presidente establecer esta lógica de mínimos comunes, porque no se hace cargo del contexto ni de la responsabilidad que tienen izquierdas y derechas durante los años previos. La democracia no se destruyó el 11 de septiembre; no fueron cuatro generales que de un día para otro se levantaron. La democracia se destruyó durante la Unidad Popular".

"Siempre podríamos estar dispuestos a algo que se apegue a la verdad, en la cual hay responsabilidades cruzadas", añadió.

DEBER ÉTICO DE LA POLÍTICA

Desde el oficialismo, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, aseveró que "si algún partido se resta, tendrán que explicarle al país si es que en una eventual crisis de la democracia estarían dispuestos a llamar nuevamente a un golpe de Estado y violar los derechos humanos. Eso es lo grave del restarse de una invitación a firmar una declaración".

La timonel del PPD, Natalia Piergentili, comentó que "si a pesar de aquello hay personas que no quieren firmar, será la historia que juzgue a quienes están por declararle al país su buena voluntad en materia de democracia. Esta invitación del Presidente es -ojalá- transversal, pero se tiene que hacer igual por un deber ético de la política en Chile".

"NO SE CONDECORÓ A GARZÓN"

El canciller Alberto van Klaveren salió al paso de las críticas por el homenaje al exjuez Baltasar Garzón, indicando que "más allá de las diferencias que podamos haber tenido y que pueden incluso seguir presentes, es un reconocimiento que se extendió".

"Quiero además aclarar que en ningún momento se condecoró a Baltasar Garzón. Chile tiene dos condecoraciones: una de ellas es la Orden al Mérito y la otra es la Orden Bernardo O'Higgins, y las condecoraciones siguen un procedimiento bastante establecido. En este caso fue un reconocimiento, la entrega de una medalla, por lo demás, la misma medalla que se le entregó a Joan Manuel Serrat", precisó.